انت الان تتابع خبر بكمائن مُحكمة.. القبض على 11 إرهابياً في أربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعمليات استباقية وجهود حثيثة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات ميسان والمقر المتقدم كركوك والفرقة الرابعة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات و قوة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن وقوة من استخبارات ومكافحة إرهاب آمرلي تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".وأضافت، أن "هذه الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على (11) إرهابيا في عناصر عصابات داعش الإرهابية مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي وكانوا يعملون ضمن العصابات الاجرامية".

وأتم البيان: "جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".