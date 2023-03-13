رسالة تهديد تربك حسابات ميسي

وكان سيرجيو أغويرو، المهاجم السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة والصديق المقرب لميسي، صرح بأن "ليو يفكر بجدية في إمكانية الانتقال إلى نيولز أولد بويز".

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن رسالة التهديد التي تلقاها ميسي من مسلحين في الأرجنتين، جعلته يتراجع عن الانتقال لأولد بويز هذا الصيف، وربما للأبد أيضا.



وكانت مجموعة مسلحة، هاجمت متجرا في الأرجنتين مملوكا لعائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، وتركت رسالة تنص على: "ميسي، نحن في انتظارك. جافكين مهرب مخدرات، ولن يحميك".

يذكر أن المسلحين صعدوا على المبنى في مدينة روزاريو، وأطلقوا النار بشكل متكرر على حاجز معدني فوق النوافذ والباب الأمامي.

وكان ميسي صرح في وقت سابق، بأنه يحلم بالعودة إلى نادي طفولته نيولز أولد بويز.

