انت الان تتابع خبر معتصم النهار وطليقته برفقة ليونيل ميسي في فرنسا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر النهار في الصور التي نشرها عبر حسابه في إنستغرام وهو يحتضن ميسي، وعلق قائلاً: "مع الاستثنائي ليونيل ميسي".

اللافت أن معتصم النهار نشر صورة منفردة لابنته ساندرا برفقة اللاعب الأرجنتيني، إلا أنه حرص على إزالة صورة طليقته لين برنجكجي.



ونشر معتصم النهار صوره مع ليونيل ميسي، بعد أيام من نشر طليقته صورها مع اللاعب الأرجنتيني، ولاحظ الجمهور أن النجم السوري كان متواجداً في المكان ذاته، برفقة لين برنجكجي وابنتهما ساندرا.



وقد أكد معتصم النهار في حوار تلفزيوني سابق، أنه على علاقة صداقة مع طليقته من أجل ابنتهما "ساندرا"، وقال: "أحياناً بدك تلاقي الحلول لتلاقي 40% بالمية من الأمان اللي كنت عايشتيه".

وكشف النجم السوري، أنه قرر الانتقال والعيش إلى جوار طليقته، للتقليل من حجم الخسارة التي تشعر بها ابنتهما، وعلق قائلاً: "اضطريت ابذل جهد فوق طاقتي من كل النواحي، لحتى ساندرا ما تحس انها خسرت كتير، وحاولت قلل من الخسارة، وتكون قريبة منا، مع انها مدركة للانفصال".

وأضاف النهار في حديثه: "شفت إذا قررنا نستمر بزواجنا من أجل ابنتنا فإننا نوصل رسالة خاطئة لها، وهو قرار أفضل الأسوأ"، موضحاً: "اليوم أنا وأمها منفصلين ولكننا أصدقاء، وهي الرسالة الأفضل إننا نحتفظ بحد أدنى من الاحترام والحب والمودة والسعادة، أفضل من إننا نكون في بيت واحد ونوصل شكل خاطئ للعائلة".

وقد وقع الطلاق بشكل رسمي بين الثنائي، في شهر شباط 2022، وذلك بعد زواج استمر نحو 7 سنوات، ورُزق الزوجان بـ "ساندرا"، بعد ارتباطهما بعام، أي في عام 2016.

وكانت علاقة معتصم وزوجته لين، تعاني من عدم الاستقرار، وهو السبب الرئيسي الذي دفعهما لاتخاذ قرار الطلاق، الأمر الذي جعل بعض الناس يتكهنون بانفصالهما عن بعضهما مرات عديدة قبل وقوع الطلاق بشكل رسمي.

