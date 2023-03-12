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قبل الكلاسيكو.. برشلونة يتلقى دفعة قوية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450125-638142479935231375.jpeg

2023-03-12 | 21:01

قبل الكلاسيكو.. برشلونة يتلقى دفعة قوية

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن نبأ سعيد لبرشلونة، قبل مواجهة ، في لقاء الكلاسيكو، يوم الأحد المقبل.
وتعرض بيدري جونزاليس، للإصابة في لقاء مانشستر يونايتد، على ملعب كامب نو، الشهر الماضي، في ذهاب الدور الإقصائي المؤهل لدور ال16 بالدوري الأوروبي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيدري سيكون جاهزا لخوض مباراة الكلاسيكو، على ملعب كامب نو، في الجولة 26 لليجا.


أما فيما يخص الفرنسي عثمان ديمبلي، فإن موقفه موضع شك كبير، لكن من الصعب جدا عليه اللحاق بالكلاسيكو.

ولا يريد برشلونة المخاطرة بعثمان أمام ريال مدريد، حتى لا تتفاقم إصابته.

ويصر برشلونة، على توخي الحذر مع أي لاعب مصاب في مثل هذه اللحظات الحاسمة من الموسم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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