انت الان تتابع خبر طهران ترد على النفي الأمريكي لصفقة "تبادل السجناء" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "عقب رد الفعل الأمريكي المفاجئ، على تصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بخصوص تبادل السجناء، قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، إنه ومنذ مارس الماضي تم التوقيع على اتفاقية مكتوبة بشأن تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، عبر وسيط".وأضاف أن الممثل الرسمي للولايات المتحدة بهذا الشأن وقع على تلك الاتفاقية، "ولكن بسبب ذرائع مختلفة، لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة الأمريكية".

وأشار كنعاني إلى أنه تم، خلال الأسابيع الأخيرة، تبادل الرسائل بصورة غير مباشرة بين الجانبين لتحديث الاتفاق حول تبادل السجناء.

وقال إن تبادل السجناء يعتبر بالنسبة لإيران "قضية إنسانية بحتة، لا ينبغي استغلالها في الألاعيب السياسية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، نفى ما جاء في تصريح لعبد اللهيان، عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاقات أولية لتبادل السجناء.

ووصف برايس التصريح بأنه "كذبة أخرى قاسية بشكل خاص لا تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة عائلات" المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران.

وكان عبد اللهيان أعلن عن الاتفاقية، وأعرب عن أمله في أن يتم تبادل دفعة أولى من السجناء في المستقبل القريب.