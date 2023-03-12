انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يكذب انباء التوصل لاتفاق مع إيران بشأن السجناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام أمريكية عن البيت الأبيض نفيه "مزاعم" إيران عن توصلها لاتفاق لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة"، مؤكداً أن تلك المزاعم "كاذبة".

وأعلنت إيران في وقت سابق، عن توصلها لاتفاق مع الجانب الأمريكي بشأن تبادل مرتقب للسجناء، وذلك خلال محادثات جرت خلال الأيام الأخيرة.



وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي إن "إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي لتبادل سجناء"، مضيفًا أنه يأمل في أن يتم التبادل قريبًا".