انت الان تتابع خبر شرطة بابل توضح بشأن وفاة احد الموقوفين في مركز الفيحاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تنفي ما نشرته احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده "وفاة موقوف في مركز شرطة الفيحاء بسبب اصابته بالسل والمرض، مؤكدة انه لاصحة لذلك".

واهابت القيادة بـ"المواطنين الكرام توخي الحذر في نقل المعلومات ونشر الاخبار المضللة ومراعاة الدقة في نقلها او ترويجها واعتماد المصادر الرسمية، وخلاف ذلك ستكون عرضة للمسائلة القانونية".

