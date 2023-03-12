انت الان تتابع خبر خلال الـ24 ساعة الماضية.. روسيا تعلن قتل 220 جنديا أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة أن "القوات الروسية دمرت مركبة مشاة قتالية وثلاث مدرعات قتالية وسبع مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-30 خلال اليوم، بحسب رويترز".

يأتي ذلك فيما يقول كل طرف إنه كبد الطرف الآخر خسائر فادحة، ويصعب التحقق من صحة الأعداد التي يعلنها كل جانب.



بدورها، قالت أوكرانيا أمس السبت إن أكثر من 500 جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في غضون 24 ساعة في معركة للسيطرة على مدينة باخموت.

وسيطرت قوات روسية وقوات تابعة لشركة فاغنر الخاصة، التي تدير مجموعات من المرتزقة، على منطقة في الجزء الشرقي من المدينة ومشارفها من جهة الشمال والجنوب، لكنها أخفقت حتى الآن في حصارها بالكامل.

وتقول موسكو إن "السيطرة على باخموت ستحدث ثغرة في الدفاعات الأوكرانية، وستكون خطوة في سبيل السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الصناعية، وهي هدف كبير في الحرب".