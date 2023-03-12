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انت الان تتابع خبر صلاح يتعرض للسرقة في مصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450105-638142284201732754.jpg
2023-03-12 | 15:32
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أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية، اليوم الاحد، ان فيلا نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في شرقي القاهرة، تعرضت للسرقة.
وقالت الصحيفة إن "السلطات تواصل جهودها لكشف ملابسات حادث سرقة فيلا صلاح".
وأضافت أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من أحد أقارب اللاعب محمد صلاح، مفاده تعرض فيلا نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للسرقة".
وأكدت الصحيفة أنه "فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا بمنطقة التجمع الأول، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء".
إلى الآن لم تعلن السلطات عن طبيعة المسروقات من فيلا صلاح، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول أمني قوله إنه تمت سرقة "2 رسيفر" من الفيلا".
وأضافت أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من أحد أقارب اللاعب محمد صلاح، مفاده تعرض فيلا نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للسرقة".
وأكدت الصحيفة أنه "فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا بمنطقة التجمع الأول، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه "جار تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
إلى الآن لم تعلن السلطات عن طبيعة المسروقات من فيلا صلاح، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول أمني قوله إنه تمت سرقة "2 رسيفر" من الفيلا".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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