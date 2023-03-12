انت الان تتابع خبر الاطاحة بتاجر مخدرات في أحد أحياء كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "حسب توجيهات معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري و مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد صالح الزركاني ومتابعة قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد علي زويني، تمكنت مفارز مديرية شؤون المخدرات في كربلاء من القبض على تاجر للمواد المخدرة في أحد أحياء المحافظة، بعد تشكيل فريق عمل برئاسة مدير المديرية وثلة من الضباط والمنتسبين، وبعد جمع المعلومات ومقاطعتها تم التوصل إلى التاجر والذي يعمل في إحدى الصيدليات، والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامه بعملية المتاجرة وبعد التعمق معه بالتحقيق إعترف صراحةً قيامه بتجارة المواد المخدرة".واضافت انه "تم توقيف المتهم وفق المادة 28 مخدرات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".

وطالبت المديرية نقابة الصيادلة بـ"متابعة المواد القانونية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وعدم بيع العلاج الطبي الذي يحتوي على مؤثرات عقلية و مواد مخدرة والإلتزام بصرف الكمية المحددة الممنوحة من قبل الطبيب المختص حصراً وعدم تكرار الوصفة إلا بتأريخ حديث وعدم الإعتماد على الوصفات القديمة".

واشارت الى ان "مخالفة صاحب الصيدلية لتلك الأمور تعرضه للمسائلة القانونية كونها جريمة يحاسب عليها القانون"، موضحة انها "مستمرة في حملاتها التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع قيادة الشرطة وشعبة الشرطة المجتمعية لمناهضة آفة المخدرات الخطرة كونها ظاهرة غير حضارية وتؤثر سلباً على الفرد والمجتمع".

