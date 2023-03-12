شنيشل يعلن القائمة النهائية للمنتخب الاولمبي لبطولة الدوحة الدولية

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

اعلن المدير الفني للمنتخب الاولمبي، راضي شنيشل، اليوم الاحد، عن القائمة النهائية التي ستتوجه يوم 19 اذار الحالي الى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية .

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع