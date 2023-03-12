- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر شنيشل يعلن القائمة النهائية للمنتخب الاولمبي لبطولة الدوحة الدولية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450102-638142259425932043.jpg
2023-03-12 | 14:50
المصدر:
612 مشاهدة
اعلن المدير الفني للمنتخب الاولمبي، راضي شنيشل، اليوم الاحد، عن القائمة النهائية التي ستتوجه يوم 19 اذار الحالي الى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية .
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا