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شنيشل يعلن القائمة النهائية للمنتخب الاولمبي لبطولة الدوحة الدولية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450102-638142259425932043.jpg

2023-03-12 | 14:50

شنيشل يعلن القائمة النهائية للمنتخب الاولمبي لبطولة الدوحة الدولية

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اعلن المدير الفني للمنتخب الاولمبي، راضي شنيشل، اليوم الاحد، عن القائمة النهائية التي ستتوجه يوم 19 اذار الحالي الى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية .
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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