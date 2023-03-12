انت الان تتابع خبر طهران: توصلنا لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي لتبادل سجناء".
ويوم الجمعة الماضي أعلنت إيران والسعودية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غضون شهرين، بعد انقطاع دام لعدة سنوات.
وأضاف: "أنه يأمل في أن يتم التبادل قريبا".
ويوم الجمعة الماضي أعلنت إيران والسعودية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غضون شهرين، بعد انقطاع دام لعدة سنوات.