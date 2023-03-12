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طهران: توصلنا لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي لتبادل سجناء".

وأضاف: "أنه يأمل في أن يتم التبادل قريبا".

ويوم الجمعة الماضي أعلنت إيران والسعودية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غضون شهرين، بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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