انت الان تتابع خبر طهران: توصلنا لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي لتبادل سجناء".

وأضاف: "أنه يأمل في أن يتم التبادل قريبا".

ويوم الجمعة الماضي أعلنت إيران والسعودية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غضون شهرين، بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

