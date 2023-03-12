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في إياب ابطال اوروبا.. نابولي ينتقد قرار الغاء حضور جماهير فرانكفورت

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450101-638142256011678765.jpg

2023-03-12 | 14:29

في إياب ابطال اوروبا.. نابولي ينتقد قرار الغاء حضور جماهير فرانكفورت

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انتقد نادي نابولي، اليوم الاحد، قرار إلغاء منع حضور جماهير أينتراخت فرانكفورت في لقاء إياب ثمن نهائي ، المقرر على أرض الفريق الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.
وقال متصدر ترتيب جدول إنه "قلق للغاية بشأن قرار السماح للجماهير الألمانية بحضور المباراة".

كانت المحكمة الإدارية المختصة في إقليم كمبانيا جنوبي إيطاليا قبلت طلبا مستعجلا من نادي فرانكفورت بإصدار أمر قضائي ضد أمر أصدرته محافظة نابولي بحظر بيع تذاكر دخول المباراة لأشخاص مقيمين في ألمانيا.


وطلبت المحكمة من نادي نابولي توفير حصة التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف التي يبلغ إجمالي عددها 2700 تذكرة.

وبرر نابولي مخاوفه بوجود "احتمال ملموس لوقوع أعمال شغب على النحو الذي أكدته لجنة تحليل الأحداث التابعة لوزارة الداخلية".

وقال النادي في بيانه إن على المحكمة الإدارية "أن تتحمل المسؤولية عن الأحداث المتوقعة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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