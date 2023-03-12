في إياب ابطال اوروبا.. نابولي ينتقد قرار الغاء حضور جماهير فرانكفورت

وقال متصدر ترتيب جدول الدوري الإيطالي إنه "قلق للغاية بشأن قرار السماح للجماهير الألمانية بحضور المباراة".

كانت المحكمة الإدارية المختصة في إقليم كمبانيا جنوبي إيطاليا قبلت طلبا مستعجلا من نادي فرانكفورت بإصدار أمر قضائي ضد أمر أصدرته محافظة نابولي بحظر بيع تذاكر دخول المباراة لأشخاص مقيمين في ألمانيا.



وطلبت المحكمة من نادي نابولي توفير حصة التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف التي يبلغ إجمالي عددها 2700 تذكرة.

وبرر نابولي مخاوفه بوجود "احتمال ملموس لوقوع أعمال شغب على النحو الذي أكدته لجنة تحليل الأحداث الرياضية التابعة لوزارة الداخلية".

وقال النادي في بيانه إن على المحكمة الإدارية "أن تتحمل المسؤولية عن الأحداث المتوقعة".

