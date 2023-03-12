انت الان تتابع خبر المرور تحدد غرامة المركبات ذات الأصوات العالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا ستقوم بحجز المركبات التي تصدر أصوات عالية بواسطة (جهاز المضخم) او المحورة (ثقب الصالنصة)".

وأضافت، أن "مدة الحجز ستكون شهر إضافة إلى الغرامة المالية".



ودعت المديرية، المواطنين الى، "الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن هذه المخالفة لكي يتجنبوا المحاسبة القانونية".