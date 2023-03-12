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المرور تحدد غرامة المركبات ذات الأصوات العالية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا ستقوم بحجز المركبات التي تصدر أصوات عالية بواسطة (جهاز المضخم) او المحورة (ثقب الصالنصة)".

وأضافت، أن "مدة الحجز ستكون شهر إضافة إلى الغرامة المالية".


ودعت المديرية، المواطنين الى، "الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن هذه المخالفة لكي يتجنبوا المحاسبة القانونية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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