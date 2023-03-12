انت الان تتابع خبر بعد افتتاحه اليوم.. السومرية تكشف التفاصيل الكاملة لمستشفى السياب في البصرة والان مع التفاصيل

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، وعدد من المشاريع الستراتيجية.

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "افتتح مستشفى السياب التعليمي في البصرة، سعة 492 سريراً".

يشار إلى أن وضع الحجر الأساس وبدء العمل بمستشفى السيّاب عام ٢٠٠٩ وبفترة انجاز تمتد لـ(٩٠٠) يوم.

إذ تخلّلت مراحل العمل بعض التوقف والتلگؤ في بعض الفترات، منها في عام ٢٠١٢ بسبب عدد من الموانع الفنية المتعلقة بالحصول على الموافقات الاستثمارية لتوريد المواد والأجهزة الطبية والخدمية، وأخرى بسبب الأزمة المالية عام ٢٠١٤.

وتم استئناف العمل بشكلٍ جديٍّ نهاية عام ٢٠٢٢ ليبلغ المُنجَز منه الآن ما نسبتهُ (٩٤.١) %

الاستلام الحالي سيكون جزئياً، للطوابق الأرضي والأول والثاني على أن يتمّ استلامها بشكلٍ كامل خلال الأشهر القادمة.

وتتكون المُستشفى من (٦) طوابق، تشمل جميع الخدمات العامة (باطنية وجراحة وأطفال ونسائية وعيون وأنف واذن وحنجرة وكسور ومفاصل) إضافةً إلى مراكز تخصُّصية، منها أمراض الكلى وغسل الكلى، ومركز للأورام مع مُعجِّلات خطية للعلاج الإشعاعيِّ، ومركز لقسطرة القلب ومركز للحروق ومركز للعلاج الطبيعي إضافةً إلى دار للأطباء ملحق بالمستشفى يتكون من (٤) طوابق.

وتقع المُستشفى في مركز محافظة البصرة وقرب قضاء الزبير؛ حيث يبلغ عدد النفوس الكلّي للمنطقتين حوالي مليون ونصف المليون نسمة.

وتُقدِّم مراكز المستشفى التخصُّصيّة خدماتها إلى مناطق المحافظة كافة، ️أما مركز الأورام والمُعجِّلات الخطية، فيُقدِّم خدماته إلى محافظات المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى مواطني محافظة البصرة.