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سقوط قتلى وجرحى بانفجار مبنى سكني في إيران

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز، تفاصيل الانفجار، حيث أكد تدمير 3 شقق سكنية بالكامل وتضرر عدد من المركبات حول المبنى.

وأضاف: "حتى الآن، توفي 5 أشخاص وأصيب 3 بجروح طفيفة".


وأشار المتحدث إلى أن "شخصا واحدا حوصر تحت الأنقاض، تم إنقاذه من قبل المسعفين ونقل إلى المستشفى".

وأوضح أن "سبب الحادث قيد التحقيق"، حيث إنه بعد إزالة الحطام قد يتم تحديد سبب الحادث بالكامل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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