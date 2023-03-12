انت الان تتابع خبر سقوط قتلى وجرحى بانفجار مبنى سكني في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز، تفاصيل الانفجار، حيث أكد تدمير 3 شقق سكنية بالكامل وتضرر عدد من المركبات حول المبنى.

وأضاف: "حتى الآن، توفي 5 أشخاص وأصيب 3 بجروح طفيفة".



وأشار المتحدث إلى أن "شخصا واحدا حوصر تحت الأنقاض، تم إنقاذه من قبل المسعفين ونقل إلى المستشفى".

وأوضح أن "سبب الحادث قيد التحقيق"، حيث إنه بعد إزالة الحطام قد يتم تحديد سبب الحادث بالكامل.

