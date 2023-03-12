انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة الممثل بهجت الجبوري (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جودي: ان "الأخبار المتداولة بشأن وفاة الفنان بهجت الجبوري كاذبة وعارية عن الصحة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف، ان "الفنان الجبوري بصحة جيدة ويعيش الآن في الولايات المتحدة الأميركية وحي يرزق".



وتتداول حسابات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الممثل العراقي بهجت الجبوري.

وتحمل المنشورات صورة للجبوري، الممثل العراقي المولود في العام 1947، مرفقة بتعليق "بهجت الجبوري في ذمة الله".

وحصدت هذه المنشورات مئات المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات في الأيام القليلة الماضية.

ونشر الفنان بهجت الجبوري في صفحته على الفيسبوك صورة التقطت قبل أيام في كندا.



وكثيرا ما تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة عن وفاة فنانين معروفين، هدفها على الأرجح جمع التفاعلات على الصفحات الناشرة.