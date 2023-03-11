انت الان تتابع خبر السوداني يطلق حملةً خدمية شاملة لجميع القطاعات في الكاظمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، فأن السوداني "اطلق حملةً خدمية شاملة لجميع القطاعات في مدينة الكاظمية، وتتضمن الحملة تطوير قطاع الطرق والجسور والنقل العام ويشمل:

صيانة وتنظيف شوارع المدينة ودعم الملاكات البلدية بالآليات اللازمة، تأهيل شوارع (موسى الكاظم، العسكريين، محمد الجواد، الصنايع، الحمزة) ضمن حملة (بغداد أجمل)، وشمول (٥٠٠) ألف متر مربع بحملات اكساء الطرق".



كما تم تضمين بناء جسر جديد لربط الكاظمية بالأعظمية بموازنة ٢٠٢٣، وحسم التعارضات المُعطِّلة لإنجاز مُجسَّر ساحة عدن، ونقل مقار الدوائر الرسمية خارج الكاظمية لفك الزخم المروريّ، وتطوير وتأهيل كراج (سيد محمد) وإضافة كراج آخر مُتعدد الطوابق، إيجاد كراجات قرب المنافذ الرئيسة (جسر الائمة، شارع المحيط)".

وبشأن تطوير قطاع المُتنزهات والخدمة العامة وجه السوداني بـ"تحديد أراضٍ تابعة للوزارات واستعمالها للنفع العام، وتحويل بستان (حلا) إلى متنزه نموذجي، وتطوير كورنيش الكاظمية من قبل أمانة بغداد، ونقل سجني (العدالة والقصوى) وفتح المنطقة لأغراض الترفيه".

وتضمنت الوثيقة ايضا، تطوير قطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي ويشمل:

صيانة شاملة لكهرباء المدينة وإنارة شوارعها الداخلية، وإعداد كشف بتعارض الكيبلات المُعرقِل لحملة (بغداد أجمل)، ونصب محطتان كهربائيتان (mva) خلال (٦٠) يومـــاً، ودعم كهرباء مدينة الكاظمية بآليات تخصصية إضافية، وإنجاز ربطة تقوية مياه الشرب بطول (٥٥٠) متراً، وإدراج منظومة مانع الروائح لمحطة الكاظمية ضمن خطة الأمانة لعام ٢٠٢٣، وتجهيز المضخات لرفع كفاءة عمل محطة الكاظمية لـ(٩٥) %.

وبشأن تطوير قطاع التربية شملت التوجيهات :

تحديد حاجة المدينة للمدارس الجديدة، وتهيئة (٢٤) قطعة مطلوبة لإنشاء المدارس، وإحصاء المدارس المُراد هدمها وتحويلها لمدارس مُتعدِّدة الطبقات، تأهيل (٦) مدارس تراثية بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

وبخصوص تأهيل عدة جوانب من القطاع الامني وشملت: تطوير مداخل المدينة والسيطرات، وتخفيض المُرابطات الداخلية في مدينة الكاظمية، وفتح مسارب إضافية في السيطرات الثابتة، كما وجه السوداني بتطوير الخدمات في مناطق الزراعي من خلال توجيه فريق الجهد الخدمي والهندسي بتقديم الخدمات لسكان الزراعي في منطقة (الطي)".

