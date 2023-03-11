انت الان تتابع خبر ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سعيها المستمر في محاربة أعداء الوطن وإفشال محاولات استهداف المواطنين الأبرياء تمكنت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ القائم الحدودي من ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ اكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الانواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد ".

وأضافت: "تمت عملية الضبط من خلال المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وتعزيز المعلومة من قبل امن الحشد الشعبي".

وأشارت الهيئة الى انه " تم تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة السائق والمواد المخدرة إلى مركز شرطة كمرك القائم لعرض الموضوع امام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ".