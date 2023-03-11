انت الان تتابع خبر الدنمارك تكشف موعد تسليم أول دبابات ليوبارد لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بولسن في حديث نقله قناةTV2: "نحن نعتقد أنه يمكننا تسليم 80 - 90 دبابة خلال عام 2023. ستجري عملية التسليم بشكل مستمر لأنه يجب أن يتضمن ذلك تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام وصيانة هذه الآليات. لذلك، نعتقد أنه سيتم توريدها بكميات كبيرة من بداية شهر ايار تقريبا وحتى نهاية العام".في شباط، وافقت الحكومة الألمانية على تسليم 178 دبابة ليوبارد 1 A5 إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اتفاق مع العديد من الدول الأوروبية لنقل 20-25 دبابة ليوبارد A1 إلى القوات الأوكرانية بحلول الصيف وأكثر من 100 قطعة بحلول بداية عام 2024. في وقت لاحق، ذكرت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين أن أمستردام وكوبنهاجن ستشتركان في عمليات التسليم.

وكانت الحكومة الألمانية، قد أكدت في 25 كانون الثاني أنها "سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وستصدر الإذن لدول أخرى لإعادة تصدير هذه المدرعات".