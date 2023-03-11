ريال مدريد يصدر بيانا بشأن الاتهامات الموجهة لبرشلونة

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "نظرًا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام لبرشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه بشبهة فساد مبررة وعلاقاتهم بمن كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغرير. سيجتمع مجلس الإدارة بشكل عاجل غدًا الأحد 12 اذار من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن".وأمس الجمعة وجَّه القضاء الإسباني اتهامًا إلى نادي برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال للحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام، حيث قالت صحيفة "الموندو" إن مكتب المدعي العام في برشلونة يحقق بشأن "قضية نيغريرا" التي يتم النظر فيها حاليًا في محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة.

وتتهم النيابة العامة نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام والرؤساء السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، والمديرين أوسكار غراو، وألبرت سولير، في هذه القضية.

كما يتهم النادي نفسه ككيان قانوني، لارتكابه جريمة فساد مستمرة في الأعمال التجارية والاحتيال الرياضي، وجريمة إدارة غير عادلة وأخرى تتعلق بجريمة تجارية مزورة.

ويشير مكتب المدعي العام إلى أنه "من خلال الرئيسين ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل برشلونة إلى اتفاق شفهي شديد السرية" مع المتهم إنريكيز نيغريرا.

