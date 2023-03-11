انت الان تتابع خبر منتخب الشباب يتغلب على إيران بهدف ويتأهل إلى كأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450015-638141327830008067.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-11 | 12:58
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الخليج 365 - رياضة
تغلب منتخب شباب العراق، اليوم السبت، على نظيره الإيراني بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كاس اسيا للشباب دون 20 عاماً.
تغلب منتخب شباب العراق، اليوم السبت، على نظيره الإيراني بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كاس اسيا للشباب دون 20 عاماً.
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