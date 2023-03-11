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منتخب الشباب يتغلب على إيران بهدف ويتأهل إلى كأس العالم

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2023-03-11 | 12:58

منتخب الشباب يتغلب على إيران بهدف ويتأهل إلى كأس العالم

المصدر:

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الخليج 365 - رياضة

تغلب منتخب شباب العراق، اليوم السبت، على نظيره الإيراني بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كاس اسيا للشباب دون 20 عاماً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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