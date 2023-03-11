منتخب الشباب يتغلب على إيران بهدف ويتأهل إلى كأس العالم

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تغلب منتخب شباب العراق، اليوم السبت، على نظيره الإيراني بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كاس اسيا للشباب دون 20 عاماً.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع