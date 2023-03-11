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مؤشر المساواة بين الرجال والنساء في 2023: العراق في المرتبة العاشرة عربياً

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بغداد - ياسين صفوان - وحازت الإمارات على 82.5 نقطة وفقاً للتقرير، بينما حازت المغرب على 75.5 نقطة في المرتبة الثانية، وجاءت في المركز الثالث تلتها البحرين في المركز الرابع ثم تونس في المركز الخامس.

كما جاء العراق في المركز العاشر عربياً وحاز على 48.1 نقطة.

ويذكر أن 100 نقطة وفقاً للتصنيف المتبع في التقرير، تعني أن الدولة تقدم حقوقاً متساوية بين الجنسين وفقاً للقوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للنساء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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