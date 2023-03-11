انت الان تتابع خبر مؤشر المساواة بين الرجال والنساء في 2023: العراق في المرتبة العاشرة عربياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحازت الإمارات على 82.5 نقطة وفقاً للتقرير، بينما حازت المغرب على 75.5 نقطة في المرتبة الثانية، وجاءت السعودية في المركز الثالث تلتها البحرين في المركز الرابع ثم تونس في المركز الخامس.

كما جاء العراق في المركز العاشر عربياً وحاز على 48.1 نقطة.



ويذكر أن 100 نقطة وفقاً للتصنيف المتبع في التقرير، تعني أن الدولة تقدم حقوقاً متساوية بين الجنسين وفقاً للقوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للنساء.