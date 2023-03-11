انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. صينية اللحم بالبطاطس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - - المقادير
- البطاطس: كيلو
- اللحم: نصف كيلو
- طماطم: نصف كيلو
- مرق اللحم: كوب
- ملح: ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- ورق غار: ربع ملعقة صغيرة
- هيل: ربع ملعقة صغيرة
- بهارات: نصف ملعقة صغيرة
- البصل: 1 حبة
- الثوم: 3 فصوص
- طماطم: 2 حبة (شرائح)
- الفلفل الأخضر: 2 حبة (شرائح)
- سمن: 2 ملعقة كبيرة
- البطاطس: كيلو
- اللحم: نصف كيلو
- طماطم: نصف كيلو
- مرق اللحم: كوب
- ملح: ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- ورق غار: ربع ملعقة صغيرة
- هيل: ربع ملعقة صغيرة
- بهارات: نصف ملعقة صغيرة
- البصل: 1 حبة
- الثوم: 3 فصوص
- طماطم: 2 حبة (شرائح)
- الفلفل الأخضر: 2 حبة (شرائح)
- سمن: 2 ملعقة كبيرة
- طريقة التحضير
- تبلي اللحم بجميع التوابل، ثم شوّحي قطع اللحم بالسمن في مقلاة على النار وقلبي من الجهتين حتى تتحمر، ثم أضيفي المرق واتركيها تستوي نصف استواء، ثم ضعيها جانباً.
- ضعي الطماطم، والثوم، والبصل في الخلاط الكهربائي، وأضيفي الملح، والفلفل الأسود واخلطي المكونات.
- رصي البطاطس المقطعة في صينية فرن ووزعي فوقها مزيج البصل والطماطم، ثم ضعي اللحم في الوسط، وأضيفي ملعقة من السمن على الوجه.
- وزعي شرائح الطماطم وشرائح الفلفل الأخضر، ثم أدخلي الصينية للفرن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج تماماً، وقدميها ساخنة.