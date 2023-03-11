انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. صينية اللحم بالبطاطس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - المقادير- البطاطس: كيلو- اللحم: نصف كيلو- طماطم: نصف كيلو- مرق اللحم: كوب- ملح: ربع ملعقة صغيرة- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة- ورق غار: ربع ملعقة صغيرة- هيل: ربع ملعقة صغيرة- بهارات: نصف ملعقة صغيرة- البصل: 1 حبة- الثوم: 3 فصوص- طماطم: 2 حبة (شرائح)- الفلفل الأخضر: 2 حبة (شرائح)- سمن: 2 ملعقة كبيرة

- طريقة التحضير

- تبلي اللحم بجميع التوابل، ثم شوّحي قطع اللحم بالسمن في مقلاة على النار وقلبي من الجهتين حتى تتحمر، ثم أضيفي المرق واتركيها تستوي نصف استواء، ثم ضعيها جانباً.

- ضعي الطماطم، والثوم، والبصل في الخلاط الكهربائي، وأضيفي الملح، والفلفل الأسود واخلطي المكونات.

- رصي البطاطس المقطعة في صينية فرن ووزعي فوقها مزيج البصل والطماطم، ثم ضعي اللحم في الوسط، وأضيفي ملعقة من السمن على الوجه.

- وزعي شرائح الطماطم وشرائح الفلفل الأخضر، ثم أدخلي الصينية للفرن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج تماماً، وقدميها ساخنة.