انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما.. سجادة حفل جوائز الأوسكار ليست حمراء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقام العمال بالكشف عن سجادة بلون البيج الباهت، فيما تابع جيمي كيميل، الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين يوم الأحد الحدث.وقال كيميل: "أعتقد أن اختيار سجادة بلون الشامبانيا بدلاً من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا في أنه لن تراق دماء".وجاء قرار تغيير اللون من مستشاري الابتكار ليزا لاف، وراؤول أفيلا.ويعود تاريخ السجادة الحمراء بجوائز الأوسكار إلى عام 1961، الذي شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الثالث والثلاثين، وفيه فاز فيلم بيلي وايلدر "ذي ابارتمنت" بجائزة أفضل فيلم، وفاز كل من بيرت لانكستر وإليزابيث تايلور بجائزتي أفضل ممثل وممثلة، واستضافه بوب هوب.ولم يشاهد العامة السجادة الحمراء على شاشة التلفزيون حتى عام 1966، عندما تم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة بالألوان.