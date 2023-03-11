انت الان تتابع خبر بكمائن مُحكمة.. اعتقال 25 متهماً بينهم بأحكام إرهابية في سبع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات ديالى وميسان وصلاح الدين والفرق الأولى والسابعة والثامنة والعاشرة والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات (بغداد والانبار وكركوك وديالى وميسان ونينوى وصلاح الدين)".وأضاف، ان "هذه الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضائي الشرقاط والمجر الكبير و(23) متهماً بقضايا قانونية متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".

وأتم البيان: "جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية أصولياً".

