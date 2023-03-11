انت الان تتابع خبر الحكومة اللبنانية تقدم اعتذاراً للعراق بعد الاساءة لطلبة عراقيين في بيروت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي"، مبينا أن "ميقاتي اعرب عن أسفه لما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان.وأكد ميقاتي، "اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم".

بدوره، أكد السوداني، "ثقته في مسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلبات أبنائنا الطلبة العراقيين في لبنان، وقدّم شكره لميقاتي لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية".