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الأعرجي بيوم السجين السياسي: كلنا مدينون لمن دفع عمره في زنازين النظام الدكتاتوري

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "في يوم السجين السياسي، نستذكر بفخر قصص الصمود والتضحيات الكبيرة التي قدمها السجناء السياسيون، وهم يدفعون أعمارهم في زنازين النظام الدكتاتوري ثمنا لحرية الأجيال القادمة".

وتابع مستشار الامن القومي، "كلنا مدينون لهؤلاء الذين آثروا حرية الوطن على حريتهم".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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