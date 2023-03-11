انت الان تتابع خبر الأعرجي بيوم السجين السياسي: كلنا مدينون لمن دفع عمره في زنازين النظام الدكتاتوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "في يوم السجين السياسي، نستذكر بفخر قصص الصمود والتضحيات الكبيرة التي قدمها السجناء السياسيون، وهم يدفعون أعمارهم في زنازين النظام الدكتاتوري ثمنا لحرية الأجيال القادمة".وتابع مستشار الامن القومي، "كلنا مدينون لهؤلاء الذين آثروا حرية الوطن على حريتهم".