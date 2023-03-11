انت الان تتابع خبر جنين متحجر ينهي حياة والدته بعد ما مكث في بطنها 9 سنوات (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزارت المرأة الأطباء في نيويورك تشكو من تقلصات في المعدة وعسر هضم وصوت غرغرة بعد تناولها للطعام.

كشفت الفحوصات وجود جنين متحجر في بطنها، ضغط على أمعائها لفترة طويلة ومنعها من امتصاص الغذاء بشكل جيد ما أدى إلى وفاتها نتيجة نقص التغذية الحاد.



الظاهرة النادرة، التي تم تسجيلها حوالي 300 مرة فقط، تحدث عندما يموت الجنين الذي ينمو خارج الرحم أثناء الحمل ولا يتم إخراجه من الجسم.

توفيت المرأة بعد 14 شهرا من وصولها إلى الولايات المتحدة، وقال الأطباء إنها ماتت نتيجة سوء التغذية الحاد.

وقال وسيم سوس، خبير الطب الباطني في جامعة ولاية نيويورك الطبية إن المريضة رفضت التدخل الطبي خوفا من الجراحة، لسوء الحظ، توفيت بسبب سوء التغذية الحاد بعد انسداد الأمعاء المتكرر.

تنقلت المرأة للعيش من الكونغو إلى بوروندي ثم تنزانيا بسبب النزاعات، استقرت في تنزانيا وأنجبت 8 أطفال ولدوا بشكل طبيعي.

خلال حملها التاسع، زارت عيادة طبيب في مخيم للاجئين بعد أن لاحظت أن طفلها لم يعد يتحرك.

أخبرها المسعفون هناك أن الطفل ليس لديه دقات قلب وأوصوا بمحاولة إجهاضه بشكل طبيعي في المنزل، وإذا لم ينجح الأمر فعليها مراجعتهم خلال أسبوعين، إلا أنها لم تفعل.