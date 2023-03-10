اخبار العالم / اخبار العراق

موسكو تتهم واشنطن: تعدّ لإثارة حرب في هذه الدولة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر موسكو تتهم واشنطن: تعدّ لإثارة حرب في هذه الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال: "واشنطن تعد لحرب أهلية طاحنة في جورجيا. هذا يصبح واضحا عندما يتم نقل المسلحين من أوكرانيا إلى جورجيا، وهذا واقع".

وأشار إلى أن هذا السيناريو تم تجربته واختباره للإطاحة بالحكومة.

وأضاف أنه "خلال أحداث الميدان، تم نقل المقاتلين الجورجيين إلى أوكرانيا، والآن يتم نقل المقاتلين الأوكرانيين إلى جورجيا".


وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن ما يجري في جورجيا الآن من أحداث يعود بالذاكرة لما حدث عام 2014 أثناء أحداث كييف التي خلصت بالانقلاب على السلطة الشرعية في أوكرانيا.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا