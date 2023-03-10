انت الان تتابع خبر في صيدلية.. احتجاز رهائن جنوبي ألمانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت شرطة كارلسروه أنه تم احتجاز رهائن في وسط مدينة كارلسروه بعد ظهر يوم الجمعة، وأن الشرطة تعمل لتحريرهم.

وقال دينيس كرول، المتحدث باسم الشرطة في كارلسروه: "في الوقت الحالي لا يوجد خطر على السكان".



وأفادت وسائل الإعلام بأنه لا معلومات حول عدد المتورطين في احتجاز الرهائن أو ما إذا سجلت إصابات بين المحتجزين الذين لم يعرف عددهم بعد.

وأوضحت أن قوات الأمن الألمانية طوقت المنطقة وأن القوات الخاصة في طريقها إلى مكان العملية.