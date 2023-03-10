انت الان تتابع خبر "فرط الصوتية".. واشنطن تقرّ بتفوّق موسكو في الصواريخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال: "لدى روسيا صواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية، الاستراتيجية الوحيدة من نوعها في العالم".

وأكد أن خصوم واشنطن "يعملون على تطوير إمكانياتهم بحيث يمكنهم إبقاء الولايات المتحدة تحت خطر التهديد".

وخلص إلى القول إن "الصواريخ فرط الصوتية المصممة لتفادي الرادارات والدفاع الجوي الأمريكية، تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة".



يشار إلى الفوج الأول من صواريخ "أفانغارد" دخل الخدمة في الجيش الروسي سنة 2019، فيما تنتج روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ فرط الصوتية والمجنحة التي تحمل رؤوسا مختلفة بما فيها النووية، أثبتت فعالية غير مسبوقة في الدقة والمدى في أوكرانيا وقبلها في سوريا.