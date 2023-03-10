انت الان تتابع خبر جوارديولا يكسر صمته حول فضيحة ووكر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449964-638140698869029411.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-10 | 19:30
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كسر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، اليوم الجمعة، صمته بشأن فضيحة لاعبه كايل ووكر.
وكشفت تقارير صحفية ، في وقت سابق، عن تورط ووكر في فعل خادش للحياء، في تصرفات التقطها عدسات كاميرات المراقبة.
ورقص لاعب مانشستر سيتي البالغ من العمر 32 عاما مع امرأة، وهو في حالة سكر، وأقدم على سلوكيات منافية للأخلاق.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: "هذه قضية خاصة، نحن نحلها داخليا، هذا ليس المكان المناسب للحديث عن وضع خاص".
وقررت الشرطة البريطانية فتح تحقيق خاص بالقضية، في وقت أكدت فيه تقارير صحفية سابقة، أن مانشستر سيتي ألغى مناقشات مع ووكر حول تمديد عقده.
ورقص لاعب مانشستر سيتي البالغ من العمر 32 عاما مع امرأة، وهو في حالة سكر، وأقدم على سلوكيات منافية للأخلاق.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: "هذه قضية خاصة، نحن نحلها داخليا، هذا ليس المكان المناسب للحديث عن وضع خاص".
ومع ذلك، فقد أرسل جوارديولا تحذيرا للاعبين الشباب حول الطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها أثناء التنقل، وقال: "إنهم يعرفون ذلك. عندما تفتح الباب في المنزل، عليك أن تعرف أنه سيتم تصويرك. هذا جزء من المجتمع".
وقررت الشرطة البريطانية فتح تحقيق خاص بالقضية، في وقت أكدت فيه تقارير صحفية سابقة، أن مانشستر سيتي ألغى مناقشات مع ووكر حول تمديد عقده.
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