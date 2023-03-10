انت الان تتابع خبر إيران تشكر العراق لدوره في المفاوضات مع السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرالمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي شمخاني، الذي يتواجد حاليا في العاصمة الصينية بكين".

وعبر شمخاني، خلال الاتصال عن "شكره للعراق لدوره في المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود العراقية التي بُذلت من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين، التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق جديد بينهما في بكين".

وهنأ رئيس مجلس الوزراء، شمخاني بـ"مناسبة التوصل إلى اتفاق بينهما"، مؤكداً أن "هذا الاتفاق سيُسهم في زيادة الوئام بين البلدان الإسلامية، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة واستقرارها، ويوفر المزيد من فرص التنمية والازدهار".

