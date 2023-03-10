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مستشار السوداني بشأن الاتفاق السعودي – الايراني : يسهم في استقرار المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، :"نبارك الاتفاق الذي توصل اليه جيراننا الاحبة المملكة العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية".
واضاف:"الدبلوماسية المعتدلة تؤسس علاقات متينة وتسهم في استقرار المنطقة وانعكاسه على السلم العالمي".

واشار الى ان "العراق لعب دوراً محورياً وبدينامية متوازية في تقريب وجهات النظر بين الدولتين الصديقتين".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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