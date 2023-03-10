انت الان تتابع خبر مستشار السوداني بشأن الاتفاق السعودي – الايراني : يسهم في استقرار المنطقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، :"نبارك الاتفاق الذي توصل اليه جيراننا الاحبة المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية".
واضاف:"الدبلوماسية المعتدلة تؤسس علاقات متينة وتسهم في استقرار المنطقة وانعكاسه على السلم العالمي".
واشار الى ان "العراق لعب دوراً محورياً وبدينامية متوازية في تقريب وجهات النظر بين الدولتين الصديقتين".
واضاف:"الدبلوماسية المعتدلة تؤسس علاقات متينة وتسهم في استقرار المنطقة وانعكاسه على السلم العالمي".
واشار الى ان "العراق لعب دوراً محورياً وبدينامية متوازية في تقريب وجهات النظر بين الدولتين الصديقتين".