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القبض على متهم أراد بيع 6 اشخاص من جنسيات اجنبية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365: "توصلت مفارز وكالة الاستخبارات لمعلومات عن وجود متهم ينوي بيع ٦ اشخاص من جنسيات اجنبية مقابل مبلغ ١٩٠٠ دولار للفرد الواحد".

وأضافت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل وبعد استحصال الموافقات الرسمية تم التوصل الى مكان المتهم والقبض عليه وبحوزته الاشخاص المراد بيعهم واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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