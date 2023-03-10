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كاساس يعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449956-638140643998890775.jpg

2023-03-10 | 17:58

كاساس يعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر روسيا

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أعلن مدربُ المنتخبِ الوطنيّ "خيسوس كاساس"، اليوم الجمعة، عن قائمةَ اللاعبين المستدعاة لمعسكر روسيا الذي سيقام في مدينةِ سوتشي بداية من 21 من الشهر الحالي.

 

 

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سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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