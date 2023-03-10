كاساس يعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر روسيا

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أعلن مدربُ المنتخبِ الوطنيّ "خيسوس كاساس"، اليوم الجمعة، عن قائمةَ اللاعبين المستدعاة لمعسكر روسيا الذي سيقام في مدينةِ سوتشي بداية من 21 من الشهر الحالي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012