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انت الان تتابع خبر كاساس يعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449956-638140643998890775.jpg
2023-03-10 | 17:58
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أعلن مدربُ المنتخبِ الوطنيّ "خيسوس كاساس"، اليوم الجمعة، عن قائمةَ اللاعبين المستدعاة لمعسكر روسيا الذي سيقام في مدينةِ سوتشي بداية من 21 من الشهر الحالي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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