انت الان تتابع خبر الحكيم عن الاتفاق السعودي- الايراني: سيسهم في استقرار المنطقة وقوتها والان مع التفاصيل





واضاف :"نستذكر الجهود الحثيثة التي بذلها العراق في لعب دور إيجابي لإنجاز هذا التقدم في العلاقة بين البلدين العزيزين، وهو مصداق لتمتع العراق بمقومات عديدة تؤهله ليكون جسراً لربط المصالح بما ينعكس إيجاباً على مصالحه". بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "نرحب باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الايرانية على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما"، مشيرا الى ان "اتفاقاً مثل هذا سيسهم بشكل فعّال في استقرار المنطقة وقوتها، مجنباً إياها سلبيات الخلافات التي تحدث بين الدول المؤثرة فيها".واضاف :"نستذكر الجهود الحثيثة التي بذلها العراق في لعب دور إيجابي لإنجاز هذا التقدم في العلاقة بين البلدين العزيزين، وهو مصداق لتمتع العراق بمقومات عديدة تؤهله ليكون جسراً لربط المصالح بما ينعكس إيجاباً على مصالحه". واكد الحكيم، على "ضرورة انتهاج سياسة الاعتدال والوسطية، فلا سبيل لتحقيق الاستقرار دونهما".

