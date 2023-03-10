انت الان تتابع خبر اعتقال متهم بالإرهاب وأخرى متهمة بسرقة 15 مليوناً من شركة ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها "تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤ / ارهاب) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه إلى جهة الطلب لينال جزاءه العادل".وأشار البيان الى ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ ألقت القبض على امرأة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره (١٥) مليون دينار عراقي من داخل شركة ضمن قاطع المسؤولية وسط بغداد، حيث تم إجراء التحقيق مع المتهمة واعترفت صراحة عن قيامها بسرقة المبلغ من داخل الشركة".ولفت الى انه "دونت أقوالها ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل".