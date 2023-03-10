بعد اتهام حكيمي بالاغتصاب.. زوجته ترفض العودة إلى منزلها

الخليج 365 – رياضة

رفضت الممثلة الإسبانية هبة عبوك العودة العيش في منزل زوجها أشرف حكيمي بالعاصمة الفرنسية باريس بعد التحقيق معه بتهمة اغتصاب، وتوجهت إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث تعيش في إحدى ضواحيها.