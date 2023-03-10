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بعد اتهام حكيمي بالاغتصاب.. زوجته ترفض العودة إلى منزلها

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449912-638140347731014126.jpg

2023-03-10 | 09:39

بعد اتهام حكيمي بالاغتصاب.. زوجته ترفض العودة إلى منزلها

510 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

رفضت الممثلة الإسبانية هبة عبوك العودة العيش في منزل زوجها أشرف حكيمي بالعاصمة الفرنسية باريس بعد التحقيق معه بتهمة اغتصاب، وتوجهت إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث تعيش في إحدى ضواحيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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