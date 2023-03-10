انت الان تتابع خبر وفاة الشاعر الأردني سميح الشريف عن عمر 92 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وسائل إعلام أردنية، بأن جثمان "شيخ الشعراء" سيشيع إلى مثواه الأخير اليوم الجمعة، من مسجد الإيثار بالزرقاء قرب مقبرة الهاشمية.

والشريف، من مواليد بلعا في طولكرم في 9 أغسطس 1931، وهو أحد مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين ونادي أسرة القلم، وله دواوين شعرية عدة ومؤلفات سياسية وفكرية.



من أبرز دواوينه الشعرية: أفاويق عام 1961، هاشميتان عام 1978، أرض بلا جهات عام 1999.

ومن أبرز مؤلفاته في موضوعات أخرى:أوراق سياسية عام 1988، التحليق دائرياً للطرف الآخر، فلسفة عام 1999، وثيقة العمل 48 لانتفاضة العقل الفلسطيني عام 2001، صوت: كتابات محررة من أسر الثمانينيات : آفاق فلسطينية عام 2014.