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وفاة الشاعر الأردني سميح الشريف عن عمر 92 عاماً

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وسائل إعلام أردنية، بأن جثمان "شيخ الشعراء" سيشيع إلى مثواه الأخير اليوم الجمعة، من مسجد الإيثار بالزرقاء قرب مقبرة الهاشمية.

والشريف، من مواليد بلعا في طولكرم في 9 أغسطس 1931، وهو أحد مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين ونادي أسرة القلم، وله دواوين شعرية عدة ومؤلفات سياسية وفكرية.


من أبرز دواوينه الشعرية: أفاويق عام 1961، هاشميتان عام 1978، أرض بلا جهات عام 1999.

ومن أبرز مؤلفاته في موضوعات أخرى:أوراق سياسية عام 1988، التحليق دائرياً للطرف الآخر، فلسفة عام 1999، وثيقة العمل 48 لانتفاضة العقل الفلسطيني عام 2001، صوت: كتابات محررة من أسر الثمانينيات : آفاق فلسطينية عام 2014.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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