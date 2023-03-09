انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "البرلمان قرر رفع جلسته الى اشعار اخر".

وفي وقت سابق، ذكرت الدائرة أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة رقم 13 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول"، مبينا ان "عدد الحضور بلغ 191 نائباً".



واضاف البيان، ان "مجلس النواب صوت على تقديم فقرة إستجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، كما صوت على ان يكون حسين علي مردان بديلا عن عدنان الجابري في لجنة اختيار اعضاء مفوضية حقوق الأنسان".