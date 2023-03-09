انت الان تتابع خبر بعد تراجع مستوى الملكي.. فينيسيوس: علينا الفوز مجددا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449863-638139707398794003.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-09 | 15:58
102 مشاهدة
اكد مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، اليوم الخميس، إن فريقه عليه "الفوز مجددا واللعب بشكل جيد"، وذلك بعد 3 مباريات دون أي انتصار، مؤكدا أنه يريد "مساعدة" الملكي في مواصلة "القتال من أجل كل شيء".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا