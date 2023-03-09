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بعد تراجع مستوى الملكي.. فينيسيوس: علينا الفوز مجددا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449863-638139707398794003.jpg

2023-03-09 | 15:58

بعد تراجع مستوى الملكي.. فينيسيوس: علينا الفوز مجددا

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اكد مهاجم ، البرازيلي فينيسيوس جونيور، اليوم الخميس، إن فريقه عليه "الفوز مجددا واللعب بشكل جيد"، وذلك بعد 3 مباريات دون أي انتصار، مؤكدا أنه يريد "مساعدة" الملكي في مواصلة "القتال من أجل كل شيء".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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