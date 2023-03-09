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السعودية تودع كأس آسيا للشباب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449862-638139706604828905.jpg

2023-03-09 | 15:56

السعودية تودع كأس آسيا للشباب

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ودع المنتخب السعودي، اليوم الخميس، منافسات كأس آسيا للشباب، من دور المجموعات، بعد خسارته 1-2 أمام اليابان، في ختام الدور الأول.
وارتفع رصيد اليابان إلى 9 نقاط (العلامة الكاملة) في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ثنائية اليابان حملت توقيع كوريو ماتسوكي في الدقيقتين 15 و78، في حين أحرز البديل يزيد جوشان، هدف الأخضر في الدقيقة 74.


وذهبت بطاقة التأهل الثانية إلى الصين، بعد احتلال وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، إثر التعادل 1-1 مع قيرغيزستان.

وتذيل منتخب قيرغيزستان، جدول ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

وفي دور الثمانية، يواجه منتخب اليابان، خصمه الأردني، أما الصين ستواجه كوريا الجنوبية.

وتقام مباريات ربع نهائي كأس آسيا للشباب، يومي 11 و12 آذار الجاري.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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