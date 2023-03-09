اخبار العالم / اخبار العراق

البصرة.. القبض على عصابة تمتهن السرقة بالـ"تك تك"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البصرة.. القبض على عصابة تمتهن السرقة بالـ"تك تك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القسادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ابطال قسم مكافحة اجرام البصرة وبمعلومات دقيقة ومصادر خاصة، تمكنوا فجر اليوم من القاء القبض على العصابة التي تستغل (تك تك) الذين سرقوا حقيبة مواطنة خلف المدينة وأصابوا احد المواطنين بطلق ناري واصابة اخر بغية الهروب بالحقيبة المسروقة".

واضافت انه "لم ولن يفر من هذه الابطال اي مجرم واي متهم او خارج عن القانون".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا