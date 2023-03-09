انت الان تتابع خبر المالية تحدد موعد المباشرة بأطلاق رواتب شهر اذار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تباشر وزارة المالية إطلاق تمويل الرواتب للشهر الحالي يوم الأحد القادم ١٢ آذار ٢٠٢٣، وذلك بعد إستكمال الإجراءات كافة المتصلة بعملية تنظيم الصرف".

وأضافت: "فعلى وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، على ان يتم تقديم موازين المراجعة الختامية لسنة ٢٠٢٢، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد ".