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انت الان تتابع خبر استعداداً لملاقاة إيران.. منتخب الشباب يباشر تدريباته والان مع التفاصيل
2023-03-09 | 13:48
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باشر منتخبنا الشبابي، اليوم الخميس، تدريباته في الملعبِ الفرعيّ لنادي بونيودكور استعداداً لملاقاةِ إيران يوم السبت المقبل في ربع نهائي كأس آسيا دون 20 عاماً التي تستضيفها أوزبكستان.
وأضاف: "من جانبه، تابع الجهازُ التدريبيّ مباريات المنتخب الإيراني التي خاضها في النهائياتِ الآسيويّة ودوّن بعض الملاحظات عنها".
وأشار الاتحاد الى ان "اللجنة المنظمة لبطولةِ كأس آسيا للشباب ستعقد صباح يوم غد الجمعة المؤتمرَ التنسيقي لمباراةِ العراق وإيران عند الساعةِ العاشرة بتوقيت أوزبكستان، التاسعة بتوقيت العراق، كما سيحضر مدرب منتخبنا الشبابيّ في مؤتمر صحفي خاص بمباراة ربع النهائي يوم غد الجمعة، عند الساعةِ الحادية عشرة و20 دقيقة بتوقيت أوزبكستان، التاسعة و 20 دقيقة بتوقيت بغداد برفقة أحد لاعبي منتخبنا".
يذكر أن منتخب الشباب احتلَ المركز الثاني في مجموعته الأولى، بعد أن حققَ الفوز على إندونيسيا بهدفين مقابل لاشيء، وخسر أمام أوزبكستان بهدف مقابل لاشيء، بينما تعادل مع منتخبِ سوريا بهدفٍ لهدف.
بينما احتل المنتخبُ الإيراني صدارة مجموعته الثانية، حيث تغلب على قطر بهدف دون رد، وخسر أمام أستراليا بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، وفاز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.