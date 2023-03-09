انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد قرب إقرار موازنة 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، وفد معهد السلام الأمريكي، وأكد السيد الرئيس، أثناء اللقاء، أهمية ترسيخ مبادئ السلام للانطلاق نحو مجتمع إنساني قائم على حسن التعايش والتفاهم".وأشار رئيس الجمهورية بحسب البيان إلى أن "المرحلة الراهنة في البلد تشهد استقرارا أمنيا"، مؤكدا أن "الحكومة تعمل على ترسيخ هذا الاستقرار، والارتقاء بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصا الجانب الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين ومكافحة الفساد، منوها إلى قرب إقرار الموازنة المالية وأهميتها في التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية الأساسية".

واستعرض أعضاء الوفد النشاطات التي يقوم بها المعهد في إرساء السلام ودعم الأقليات بما يعزز الأواصر المجتمعية، والاهتمام بإعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق التي تعرضت للإرهاب، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس على جهوده في ترسيخ الأمن والاهتمام بالأقليات.

