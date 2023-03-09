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نواب : لا يمكن تقييم اداء حكومة السوداني من دون اقرار الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - الثاني عشر من شهر اذار الجاري الموعد المقرر لانهاء تقييم اداء وعمل المديرين العامين في الوزرات كافة بناء على طلب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، فيما يرى نواب ان ابرز انجازات الحكومة الحالية التصدي لملفات الفساد.
لايمكن تقييم الاداء الحكومي من دون اقرار الموازنة العامة هكذا يقول البيت التشريعي ، كون التقييم يأتي بناء على تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين وهذا لم يحصل حتى الان.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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