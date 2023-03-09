مجلس النواب يبدأ استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب بدء استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم ، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة رقم 13 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول"، مبينا ان "عدد الحضور بلغ 191 نائباً".

واضاف البيان، ان "مجلس النواب صوت على تقديم فقرة إستجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، كما صوت على ان يكون حسين علي مردان بديلا عن عدنان الجابري في لجنة اختيار اعضاء مفوضية حقوق الأنسان".